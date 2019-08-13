Неймар почти наверняка сменит клуб летом, только куда конкретно уедет бразилец, пока непонятно.

Возможно, решающий шаг в переговорах сделала «Барселона», которая направила в Париж технического секретаря Эрика Абидаля и члена совета директоров Хавьера Бордаса. Француза даже поймали журналисты El Chiringuito, а он не сказал, зачем прибыл в Париж. Только нервно отшутился.

Переговоры начались в районе 15:00, и после трехчасовой сессии стороны к консенсусу не пришли. Парижане требуют у «Барсы» 250 млн евро, сообщает Marca, и не хотят принимать в дар никаких игроков – так им указывают владельцы из Катара. «Блауграна» готова заплатить только 100 млн и добавить к ним Филиппе Коутиньо.

Но и это еще не все: инсайдер Гильем Балаге заявил, что «Реал» официальных предложений по трансферу еще не делал, а также рассказал, что Филиппе Коутиньо готов стать частью сделки по переходу Неймара и отправиться в Париж. В Esporte Interativo же подтвердили, что агенты Коута тоже прибыли в столицу Франции.

«Барселона» не готова платить 250 млн, потому что, по словам Хосепа Бартомеу, даже на Антуана Гризманна клубу пришлось брать кредит.

Transfermarkt оценивает Неймара в 180 миллионов евро.

Два года назад «Барса» продала бразильца в Париж за 222 млн евро.

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