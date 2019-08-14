Сезон во Франции стартовал, а Неймар с отцом и друзьями развлекается на яхте в Португалии
А почему бы и нет?
Форвард «ПСЖ» Неймар, который находится вне заявки клуба из-за вероятного ухода, отлично проводит время.
Бразилец укатил в Португалию, где отдыхает на яхте в компании друзей и отца. Также Ней посетил концерт с Паулой Фернандес в португальском городе Ольян, сообщает Trome.
- Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.
- Ранее спортдир «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара. Претендента два: «Барселона» и «Реал».
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