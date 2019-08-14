Форвард «ПСЖ» Неймар, который находится вне заявки клуба из-за вероятного ухода, отлично проводит время.

Бразилец укатил в Португалию, где отдыхает на яхте в компании друзей и отца. Также Ней посетил концерт с Паулой Фернандес в португальском городе Ольян, сообщает Trome.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.

Ранее спортдир «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара. Претендента два: «Барселона» и «Реал».

«Неймар – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» устроили Нею обструкцию баннерами и кричалками

Качай приложение Eurosport для iOS или Android