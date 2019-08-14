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Сезон во Франции стартовал, а Неймар с отцом и друзьями развлекается на яхте в Португалии

Сезон во Франции стартовал, а Неймар с отцом и друзьями развлекается на яхте в Португалии
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

А почему бы и нет?

Форвард «ПСЖ» Неймар, который находится вне заявки клуба из-за вероятного ухода, отлично проводит время.

Бразилец укатил в Португалию, где отдыхает на яхте в компании друзей и отца. Также Ней посетил концерт с Паулой Фернандес в португальском городе Ольян, сообщает Trome.

  • Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.
  • Ранее спортдир «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара. Претендента два: «Барселона» и «Реал».

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