Французский нападающий «Севильи» Виссам Бен Йеддер вернулся в родной чемпионат и подписал контракт с «Монако». Первым же делом новичок признался, что давно симпатизирует этому клубу.

«Мой отец болел за «Сент-Этьен», но мне всегда больше нравилось «Монако», – сказал Бен Йеддер в ролике к переходу во французский клуб.

Ранее сообщалось, что «Монако» подпишет с футболистом пятилетнее соглашение, а отступные за 29-летнего форварда составят 40 млн евро.

Прошлый сезон Виссам провел в «Севилье», за которую забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 35 матчах Примеры.

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