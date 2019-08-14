Переговоры между «Барселоной» и «ПСЖ» по трансферу Неймара значительно продвинулись.

Директор «Барсы» Эрик Абидаль и вице-президент Хавьер Бордас во Франции встретились со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Каталонские посланники испытывают сдержанный оптимизм по поводу встречи во вторник. Парижане согласились на включение в сделку Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, сейчас переговоры идут по сумме денежной компенсации: «Барса» предлагает 50 млн евро, «ПСЖ» требует 100 млн, сообщает Sport.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.

Бразилец не попал в заявку на первый матч чемпионата Франции из-за переговоров о его продаже.

Сезон во Франции стартовал, а Неймар с отцом и друзьями развлекается на яхте в Португалии

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