Инсайдер AS и BBC Radio 5 Гильем Балаге описал текущую ситуацию по трансферу форварда сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Оффер «Барселоны» – 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» не принимает. «Реал» предложил деньги, Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. «Парижу» нужны другие футболисты.

Оба клуба в равных условиях. «ПСЖ» предпочел бы продать Неймара в «Реал», Ней не хочет возвращаться в «Сен-Жермен», – затвитил Балаге.

Ранее «Барса» предлагала Коутиньо, Ракитича и 50 млн евро. «ПСЖ» устроили предложенные игроки, но не устроила сумма. Вскоре появилась информация, что Ракитич отказался быть частью какой-либо сделки.

Неймар не попал в заявку парижского клуба на матч первого тура Лиги с «Нимом». Сейчас он отдыхает с отцом и друзьями на яхте в Португалии.

В 2017-м бразилец перешел в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом мира.

Трансферное окно в Испании закрывается 2 сентября.

Sport: «ПСЖ» согласился уступить Неймара за Коутиньо и Ракитича, но упорствует по доплате

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