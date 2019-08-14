«Пари Сен-Жермен» определился со списком игроков «Реала», которых хотел бы видеть вместо форварда сборной Бразилии Неймара.

Спортивный директор парижан Леонардо мечтает заполучить в состав Луку Модрича и Винисиуса Жуниора. Бразилец – давняя цель Лео, менеджер видит в нем большую звезду.

Однако президент «Реала» Флорентино Перес отказывается от продажи Винисиуса. Босс «бланкос» заявил, что бразилец не продается ни за какие деньги, потому что испанцы видят в нем большой потенциал. Перес считает, что Винисиус – будущий командообразующий игрок «Реала». Ранее президент спорил из-за роли бразильца в команде с бывшим тренером мадридцев Хуленом Лопетеги.

Модрич также попал в шорт-лист «ПСЖ», как и Каземиро. Хамес Родригес и Гарет Бэйл не интересуют менеджеров парижского клуба. Однако кандидатура Каземиро уже не так сильна у «ПСЖ», как раньше, поскольку они укрепили среднюю линию Идриссой Гуйе из «Эвертона». Об этом сообщает Marca.

По данным издания, «ПСЖ» ведет переговоры с «Барселоной» по поводу продажи Неймара, но еще официально не контактировал с «Реалом».

Все может измениться, если сделка «Парижа» и «Барсы» не будет продвигаться к завершению. «Мадрид» не хочет тратить гигантские суммы на Неймара, а футболисты, которых хочет видеть у себя «Сен-Жермен», не рассматриваются для обмена боссами «бланкос».

Лука Модрич – действующий обладатель «Золотого мяча». 19-летний Винисиус провел за «Реал» в сезоне-2018/19 31 матч и забил 4 мяча.

Неймар – самый дорогой футболист мира, в 2017-м он перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Балаге: «Барса» предлагает за Неймара Коутиньо и 100 млн, «Реал» – деньги, Хамеса и Бэйла»

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