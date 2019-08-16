Неймар и его трансфер – главная футбольная тема лета 2019-го. Новости о Нее и «Париже» сыплются отовсюду – они догоняют вас в ретвитах друзей, в случайных постах в соцсетях, в сюжетах по телику, в историях на Eurosport.ru.

Вероятно, большая часть таких инсайдов и заметок не имеет ничего общего с реальностью. Сейчас слишком много медиа, которые либо пишут откровенную ложь, либо недостаточно тщательно проверяют источники. Поэтому пора рассказать всю историю перехода Неймара с комментариями о достоверности всех сайтов и изданий.

Она началась с интервью президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи. 17 июня он поговорил с France Football и сказал: «Хочу, чтобы все игроки отдавали все, чтобы защищать честь клуба. С теми, кто не выкладывается или не понимают этого, мы встречаемся и разговариваем. Конечно, нужно уважать подписанные контракты, но приоритет мы отдаем тем, кто полностью разделяет ценности нашего проекта. Никто не заставлял Неймара подписать соглашение, никто его не принуждал. Он пришел с осознанием того, что хочет присоединиться к проекту».

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

В окружении Нея это интервью стало последней каплей. Слухи о том, что бразильцу надоел Париж и «ПСЖ», ходили все два года форварда во Франции, но только после этих слов президента игрок взорвался. На следующий день после выхода номера France Football Неймар связался с аль-Хелаифи и прямо сказал: «Не хочу больше играть в «ПСЖ». Хочу вернуться домой – туда, откуда мне не следовало уезжать».

Слова страйкера появились в El Mundo Deportivo – крупной каталонской газете, у которой исторически сильная связь с «Барсой». Их привел редактор Роджер Торельо, работающий в издании с 1999 года, но привязанный к «сине-гранатовым» только с февраля 2005-го. У него налаженные контакты с агентом Киа Джурбачианом (пожалуй, третий посредник в мире после Мендеша и Райолы), а в портфолио – чисто футбольное интервью со спикером парламента Каталонии. Пожалуй, Торельо заслужил доверие.

К тому же, 8 июля информацию о заявлении Неймара подтвердил UOL Esporte – авторитетное бразильское медиа. По его данным, Ней еще на мероприятии, посвященному завершению французского сезона, сказал партнерам-бразильцам (Тьяго Силве, Маркиньосу, Дани Алвесу), что не хочет играть в «ПСЖ» в следующем сезоне. В начале июля Неймару позвонил новый спортдир «Парижа» Леонардо. Он долго рассказывал футболисту о новом проекте, игрок высоко оценил эти идеи и еще раз повторил, что готов покинуть клуб. Источники UOL Esporte подтвердили: Ней сказал о желании уйти и аль-Хелаифи.

Нассер аль-Хелаифи, Неймар, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

В тот же день о цене бразильца узнала Le Parisien. «Пари Сен-Жермен» в середине июня не хотел избавляться от Неймара, поэтому выставил сумму в 300 миллионов евро. «Париж» не загоняет себя в ситуацию, в которой нужно продавать игрока. Но с такой суммой клуб делает трансфер практически невозможным», – писали в Le Parisien.

В мае 2019-го «ПСЖ» напрямую подшучивал над инсайдами столичной газеты. «Как вы выдумываете эти вещи про Неймара, мирового футбольного феномена? Где вы сидите в нашей раздевалке?», – издевался клуб в твиттере. Но в «Париже» забыли, что это Le Parisien первой написала про трансфер Мбаппе из «Монако», Буффона в «Сен-Жермен», переход Гуйе из «Эвертона», подписание Чупо-Мотинга на правах свободного агента и еще кучу сбывшихся инсайдов.

Роджер Торельо из El Mundo Deportivo добавил, что для возвращения на «Камп Ноу» Неймару придется ужаться в деньгах. Во Франции он зарабатывает 36 миллионов евро в год, в Каталонии его зарплата упала бы до 22 млн евро. Кроме того, «Барселоне» нужно будет отозвать иск против футболиста. «Блауграна» подала в суд на Нея и заморозила бонус в 26 млн евро, который полагался бразильцу за продление контракта с «сине-гранатовыми» в 2016-м – за год до перехода в «ПСЖ».

Неймар, Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

Информацию о снижении оклада подтвердил и главный испанский инсайдер Гильем Балаге. Он живет в Англии и регулярно появлялся в эфирах Sky Sports вокруг трансляций Примеры, а еще написал биографии Хосепа Гвардиолы, Маурисио Почеттино и Лионеля Месси – вот такой к нему уровень доверия. На BBC Radio 5 Live Балаге заявил, что Неймар готов к более низкой зарплаты в «Барсе», но назвал другие цифры – с 38 миллионов до 23.

1 июля репортер телеканала Esporte Interativo Марсело Беклер заявил, что отец и юрист бразильца встретятся с директором «Барсы» Андре Кюри. «ПСЖ не нужен трейд на Коутиньо и Дембеле, им нужны деньги», – говорил Беклер в эфире. Почему ему нужно верить больше, чем остальным? Потому что Марсело первым сообщил о переходе Неймара в «Париж» два года назад.

8 июля Ней не прибыл на предсезонный сбор «Сен-Жермен». В тот же день спортивный директор Леонардо дал интервью Le Parisien. «Мы разговаривали с окружением игрока. Все все знают, позиция ясна для всех участников. Но сейчас важно одно: у Неймара три года действующего контракта. И пока мы не получим предложение, не будем ничего обсуждать.

Пока у нас не было офферов. Но это правда, что у нас были очень поверхностные контакты с «Барселоной». Их президент Жозеп Бартомеу сказал, что они бы очень хотели купить [Неймара], вот только мы не продавцы. Неймар может уйти из «ПСЖ», если поступит предложение, устраивающее всех», – заявил Леонардо.

Спустя две недели Le Parisien вновь позвонила спортдиру «Парижа», но тот лишь развел руками. «С нашего последнего разговора ничего не изменилось, совсем ничего. Никаких конкретных предложений, Неймар все еще игрок «ПСЖ», – сказал Лео.

Последняя достоверная информация о переговорах «блауграны» и французов поступила от Гильема Балаге. Агиограф Месси 13 августа затвитил, что «Барса» предложила 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо, «ПСЖ» хочет Коута и 150 миллионов. По словам Балаге, именно три дня назад начались первые личные встречи представителей двух клубов. Филиппе с радостью перейдет в «Париж» после проваленной сделки с «Тоттенхэмом».

В раздевалке «Камп Ноу» тоже счастливы из-за возможного камбэка Неймара – трансфер поддерживают Месси, Суарес, Пике и Бускетс. Однако Балаге заявил, что Лионель лично не звонил бразильцу и не призывал вернуться в «Барселону». Эта информация проходила в газете Marca – их редакция базируется в Мадриде, поэтому все новости про Нея от нее скролльте и проматывайте.

Вероятно, вы также видели инсайды о том, что Неймар отправится в «Реал». Балаге заявляет, что это тоже возможно. Флорентино Перес еще три месяца назад в приватных беседах утверждал, что договорился о переходе бразильца, но за это время условия несколько раз изменились.

Еще 22 июля Мигель Дилейни из The Independent сообщал, что «ПСЖ» и «Мадрид» договариваются о сделке по Неймару с обменом на Гарета Бэйла и денежную компенсацию. Гильем Балаге теперь лишь уточнил, что официального предложения из «Реала» также не поступало, но для Переса покупка Нея – стратегическая на фоне повышенного интереса врагов из «Барселоны». Бэйл, по данным главного испанского инсайдера, не собирается во Францию и хочет остаться на «Бернабеу».

Сейчас Неймар занимается по индивидуальной программе и не тренируется с основой «Сен-Жермен». Когда парижане рубились с «Нимом» в первом туре Лиги 1, Ней отдыхал в Португалии на яхте с отцом и друзьями. В тот же уикенд футболист сгонял в Ольяу (городок в 280 км от Лиссабона) на концерт бразильской певицы Паулы Фернандес.

На вопрос, когда станет известно будущее Неймара, спортдир «ПСЖ» Леонардо лишь покачал головой. «В этом трансфере дело не только в чьих-то чувствах, это финансовый кейс», – говорил менеджер французского клуба.

Очевидно, что у Нея в приоритете объединение с Месси на «Камп Ноу», и проблема лежит лишь в плоскости денег. Как только кто-то из боссов пойдет на уступки, так сразу новость «Неймар снова стал игроком «Барселоны» появится на сайте «сине-гранатовых». Тогда можно будет забыть об источниках и их достоверности до следующей крупной саги.

Неймар, Погба и Бэйл извратили трансферы. Цены футболистов обсуждают больше, чем игру

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