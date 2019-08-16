Getty Images
Sport24: ЦСКА может приобрести полузащитника «Монако» за 6 млн евро
Возможно, настало то время, когда Гинер начнет тратить.
ЦСКА проявляет интерес к марокканскому полузащитнику «Монако» Юссефу Аит Беннасеру. Сумма возможной сделки оценивается в шесть млн евро. Желание ЦСКА подтвердил агент футболиста.
«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», – заявил Марио Кнез Sport24.
- 23-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах прошлого сезона и отдал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте