Getty Images

Sport24: ЦСКА может приобрести полузащитника «Монако» за 6 млн евро

Sport24: ЦСКА может приобрести полузащитника «Монако» за 6 млн евро
Eurosport

1 час назад

Возможно, настало то время, когда Гинер начнет тратить.

ЦСКА проявляет интерес к марокканскому полузащитнику «Монако» Юссефу Аит Беннасеру. Сумма возможной сделки оценивается в шесть млн евро. Желание ЦСКА подтвердил агент футболиста.

«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», – заявил Марио Кнез Sport24.

  • 23-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах прошлого сезона и отдал две результативные передачи.
  • Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте