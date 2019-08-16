Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о телефонном звонке нападающему «ПСЖ» Неймару.

«Мы поговорили с ним по телефону, и я спросил, как у него дела. Он заверил меня, что в последнее время он тренируется и что он счастлив. Также я спросил у него, как он относится к сложившейся ситуации с эмоциональной точки зрения. «Спокойно. У всех свой путь, я просто жду решения «ПСЖ», – вот что он сказал.

Мне бы не хотелось делать предположения о том, где он продолжит карьеру. Для этого есть специальные люди, у самого Неймара есть право решить, чего он хочет. Я отвечаю за себя и за свои решения. Надеюсь, что он увидит свет и выберет правильный путь», – приводит слова Тите журналист Николас Вилас.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб ведет переговоры о продаже Неймара.

Бразилец стал игроком парижан в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за 222 млн евро.

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