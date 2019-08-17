Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам с парижской командой.

«Неймар тренировался с нами сегодня, но его восстановление от травмы еще не закончено. Трансферный рынок скоро закроется. Я могу лишь повторить то, что говорил ранее. Разговоры ничего не значат. Сейчас он мой игрок.

С ним наша команда становится более сильной. Он добавляет «ПСЖ» агрессии, дриблинга и победного менталитета», – сказал тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб ведет переговоры о продаже Неймара и на это время отстранил Нея от тренировок.

Бразилец стал игроком парижан в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за 222 млн евро.

Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре

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