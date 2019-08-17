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«Разговоры ничего не значат, сейчас он наш игрок». Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
Он остается?
Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам с парижской командой.
«Неймар тренировался с нами сегодня, но его восстановление от травмы еще не закончено. Трансферный рынок скоро закроется. Я могу лишь повторить то, что говорил ранее. Разговоры ничего не значат. Сейчас он мой игрок.
С ним наша команда становится более сильной. Он добавляет «ПСЖ» агрессии, дриблинга и победного менталитета», – сказал тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
- Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб ведет переговоры о продаже Неймара и на это время отстранил Нея от тренировок.
- Бразилец стал игроком парижан в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за 222 млн евро.
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