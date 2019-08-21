Парижский репортер бразильского телеканала Esporte Interativo Изабела Пальяри прокомментировала возможный переход Неймара в «Барселону».

«Соглашение по Неймару невозможно. По большей части, это происходит, чтобы задобрить Лионеля Месси.

«Пари Сен-Жермен» не хочет вести переговоры о продаже Неймара в «Барселону». Мы знаем ситуацию между двумя клубами. Операция мертва, ее не существует», – заявила Пальяри в эфире испанской телепрограммы El Chirinuito de Jugones.

Неймар не тренируется с основным составом «ПСЖ» и занимается по индивидуальной программе. Он уже пропустил первые два тура чемпионата Франции.

Ней, Лионель Месси и Луис Суарес до сих пор поддерживают общий чат в WhatsApp.

Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре

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