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Esporte Interativo: трансфер Неймара невозможен, «Барсе» нужно задобрить Месси
Главной саге лета конец?
Парижский репортер бразильского телеканала Esporte Interativo Изабела Пальяри прокомментировала возможный переход Неймара в «Барселону».
«Соглашение по Неймару невозможно. По большей части, это происходит, чтобы задобрить Лионеля Месси.
«Пари Сен-Жермен» не хочет вести переговоры о продаже Неймара в «Барселону». Мы знаем ситуацию между двумя клубами. Операция мертва, ее не существует», – заявила Пальяри в эфире испанской телепрограммы El Chirinuito de Jugones.
- Неймар не тренируется с основным составом «ПСЖ» и занимается по индивидуальной программе. Он уже пропустил первые два тура чемпионата Франции.
- Ней, Лионель Месси и Луис Суарес до сих пор поддерживают общий чат в WhatsApp.
Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре
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