«Пари Сен-Жермен» вышел на трансферный рынок в поисках голкипера.

Главный тренер парижан Томас Тухель недоволен игрой в рамке Альфонса Ареоля и надеется на подписание нового вратаря. Тухель утратил доверие к Ареоля после поражения от «Ренна» в Лиге 1. Руководство «ПСЖ» прорабатывает варианты с подписанием опытного кипера до закрытия трансферного окна.

По сообщению RMC Sport, Тухель попросил боссов «Сен-Жермен» о покупке Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» или Кейлора Наваса из «Реала», причем костариканец из «Мадрида» – приоритетный вариант.

«Не могу подтвердить, что Альфонс уйдет, пока открыто трансферное окно. Каждому игроку нужно доказывать состоятельность, включая Ареоля», – прокомментировал Тухель ситуацию на пресс-конференции.

В «Реале» рассчитывают, что Навас останется в команде. После ухода Андрея Лунина в «Вальядолид» и травмы голеностопа Тибо Куртуа в «Мадриде» не хотели бы терять еще и Кейлора. Однако Флорентино Перес готов пересмотреть позицию, если «ПСЖ» согласится на продажу Неймара с включением в сделку других футболистов.

Ареоля вышел в старте в обоих матчах чемпионата Франции – против «Нима» (3:0) и «Ренна» (1:2).

Вторым вратарем в «ПСЖ» считается 19-летний поляк Марчин Булка, пришедший летом из «Челси».

Навас в мадридском «Реале» с 2014 года. Вместе с «бланкос» он выиграл три Лиги чемпионов.

Marca: «ПСЖ» купит Наваса на смену Буффону

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