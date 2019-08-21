Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри пожаловался на отсутствие предложений по поводу работы.

«Тренеры вынуждены сидеть и ждать новой работы. Это сложно. Это разочаровывает и раздражает, потому что у тебя нет следующей игры, где ты можешь показать себя, ты не всегда можешь быстро получить второй шанс. В жизни ты проваливаешься, встаешь и продолжаешь борьбу. Но тренер после провала не продолжает борьбу – он ждет, когда ему предоставится возможность.

Тренер либо выигрывает, либо учится на ошибках. Как вы понимаете, я очень многому научился. «Монако» по-прежнему в моем сердце. Это клуб, который дал мне первый шанс как игроку и первый шанс как тренеру. Я всегда буду благодарен этим людям. После провала в «Монако» мой телефон молчал на протяжении четырех месяцев, затем пошли звонки. Некоторые из предложений мне не подошли, а кто-то предлагал стать помощником главного тренера.

Это были интересные предложения, но я не могу бросить свой штаб. В нем есть люди, которые оставили свою работу ради меня. Что я скажу им? «Привет, ребята, вы бросили работу ради меня, но теперь я ухожу»? Я не буду помощником тренера, потому что я хочу быть главным тренером», – цитирует Анри Telegraph.

Анри возглавил «Монако» по ходу сезона-2018/19 и был уволен по ходу того же сезона.

Тьерри провел на посту главного тренера монегасков немногим больше трех месяцев.

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