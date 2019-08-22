Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблению со стороны сотрудника парижского клуба.

Как сообщает Sport.es, один из сотрудников «ПСЖ» несколько раз обозвал Неймара словом «pesetero» (корыстный, хапуга). Очевидно, что не все в Париже довольны слухами, которые связывают Нея с возвращением в «Барселону».

В 2017 году парижане выложили за трансфер Неймара 222 млн евро.

В составе «ПСЖ» бразилец дважды стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок французской лиги и Кубок Франции.

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