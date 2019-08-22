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Журналист Goal: «Моуринью хочет возглавить «ПСЖ» после Тухеля»

Журналист Goal: «Моуринью хочет возглавить «ПСЖ» после Тухеля»
Eurosport

55 мин. назад

Жозе уже потирает руки над местом парижан в турнирной таблице.

Португальский тренер Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ» вместо Томаса Тухеля в случае его отставки. Об этом заявил журналист Goal Робин Байрнер, ссылась на источники в Soccer Link.

«Жозе Моуриньо хочет стать следующим боссом «ПСЖ» после Томаса Тухеля. Немец находится под давлением после неубедительного начала сезона», – написал Байрнер.

  • После двух туров чемпионата Франции «ПСЖ» идет на восьмом месте с победой над «Нимом» и поражением от «Ренна».
  • Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года и с тех пор остается без тренерской работы.

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