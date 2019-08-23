Инсайдер каталонского радио RAC1 Жерар Ромеро поделился подробностями возможного возвращения форварда сборной Бразилии Неймара в «Барселону».

По данным Ромеро, «ПСЖ» потребовал от «Барсы» сделать последнее предложение о покупке футболиста. Если руководство парижского клуба отклонит и его, переговоры о трансфере Нея прекратятся.

«Сине-гранатовые» должны предоставить финальный и решающий оффер в офис «Сен-Жермен» сегодня, 23 августа, до полудня. Менеджеры «Барсы» попросили дополнительные два часа для дедлайна, они работают над составлением предложения.

Неймар пропустил первые два матча «ПСЖ» в чемпионате Франции, но вернулся в общую группу парижан и, возможно, сыграет в третьем туре Лиги 1.

«Барселона» в это трансферное окно купила игроков на 255 миллионов евро и выручила на продажах футболистов всего 125,4 млн евро.

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