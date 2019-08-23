Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар поставил ультиматум руководству «Барселоны».

Футболист и его окружение давит на менеджеров «Барсы», чтобы те увеличили предложение по его переходу и приложили больше усилий для закрытия сделки. Бразилец хочет как можно быстрее знать, где будет выступать в этом сезоне.

«Барселона», в свою очередь, просит Неймара публично объявить о желании вернуться на «Камп Ноу». Это заявление сразу уберет из претендентов на игрока «Реал» и «Ювентус». Но Ней не хочет рисковать. В случае если «ПСЖ» не отдаст его в каталонский клуб, слова про «Барсу» закроют двери в «Мадрид».

«Барселона» предлагает «Парижу» двухлетнюю аренду бразильца с выкупом игрока за 120 миллионов евро в 2020 году либо за 170 млн евро в 2021-м. Ни Усман Дембеле, ни Нелсон Семеду не включены в сделку о приобретении Нея из-за нежелания обоих футболистов.

В каталонском клубе считают, что сделали все для приобретения Неймара. Руководство «сине-гранатовых» считает, что очень сложно забрать игрока из «ПСЖ» при ненависти президента Нассера аль-Хелаифи к «Барсе».

При инвестициях во Френки де Йонга и Антуана Гризманна и сложной экономической ситуации боссы «блауграны» находят практически невозможным камбэк бразильца на «Камп Ноу». Об этом сообщают источники El Mundo Deportivo.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Сопровождению сделки помогают отец Нея Неймар-старший и агент Пини Захави.

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