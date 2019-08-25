«Монако» Александра Головина сыграл вничью (2:2) с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Монегаски вели 2:0 после первого тайма и готовились к первой победе в сезоне, но в начале второго тайма произошел неприятный инцидент: Жемерсон получил красную карточку, и это третье для команды удаление в трех играх.

27-летний защитник был вынужден покинуть поле на 55-й минуте. Он сфолил на Ромэйне Филиппото, и арбитр предъявил желтую карточку. Затем судья пошел смотреть видеоповтор и изменил решение, отправив игрока в раздевалку.

Головин провел на поле все 90 минут, поучаствовал в обеих голевых атаках, но в протоколе отметился лишь желтой карточкой в конце игры.

В матче первого тура с «Лионом» был удален Сеск Фабрегас, в игре против «Метца» поле покинул Рубен Агилар.

В трех турах «Монако» набрал всего одно очко и идет на предпоследнем 19-м месте чемпионата Франции.

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