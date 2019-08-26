Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча с «Тулузой» прокомментировал ситуацию с трансфером форварда сборной Бразилии Неймара.

«[Спортивный директор «ПСЖ»] Леонардо отлично знает, что я хочу сохранить Неймара в команде. Ситуация неясная, ее нужно завершить как можно скорее. Ней – отличный футболист и очень важен для нас», – заявил Тухель в послематчевом интервью Canal+. Его цитирует L’Equipe.

27-летний бразилец пропустил уже третий матч чемпионата Франции-2019/20. 17 августа он вернулся к тренировкам с основным составом «Парижа».

Ранее Неймар объявил, что хочет покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. Главные претенденты на нападающего – «Барселона» и «Реал».

El Mundo Deportivo: Неймар не говорит о желании вернуться в «Барсу», ведь тогда не перейдет в «Реал»

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