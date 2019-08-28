Спортдир «Барселоны» – о трансфере Неймара: «Мы стали ближе»
Еще чуть-чуть, еще немного – и эта сага закончится.
Спортивный директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о ходе переговоров по возвращению на «Камп Ноу» бразильского нападающего Неймара.
«Соглашение не достигнуто. Еще не достигнуто. Но мы ведем переговоры, и я думаю, что мы стали ближе», – приводит слова Бордаса AS.
- В данный момент права на Неймара принадлежат «ПСЖ». Французский клуб выкупил Нея у «Барсы» в 2017 году за 222 млн евро.
- Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что хотел бы оставить бразильца в команде.
Неймар достал, но, видимо, будет в «Барсе», а русские клубы очень круты. Трансферная самба вторника
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