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Спортдир «Барселоны» – о трансфере Неймара: «Мы стали ближе»

Спортдир «Барселоны» – о трансфере Неймара: «Мы стали ближе»
Eurosport

43 мин. назад

Еще чуть-чуть, еще немного – и эта сага закончится.

Спортивный директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о ходе переговоров по возвращению на «Камп Ноу» бразильского нападающего Неймара.

«Соглашение не достигнуто. Еще не достигнуто. Но мы ведем переговоры, и я думаю, что мы стали ближе», – приводит слова Бордаса AS.

  • В данный момент права на Неймара принадлежат «ПСЖ». Французский клуб выкупил Нея у «Барсы» в 2017 году за 222 млн евро.
  • Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что хотел бы оставить бразильца в команде.

Неймар достал, но, видимо, будет в «Барсе», а русские клубы очень круты. Трансферная самба вторника

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