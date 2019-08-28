Неймара вернули в сериал «Бумажный дом». Сцены с ним были вырезаны из-за дела об изнасиловании
Сериал о переходе в «Барсу» наверняка интереснее.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар снялся в третьем сезоне испанского телесериала «Бумажный дом».
По информации AS, 27-летний Ней поучаствовал в съемках еще в ноябре 2018 года, но сцены с ним не вошли в итоговый вариант сезона, показанный 19 июля. Их вырезали, так как футболист обвинялся в изнасиловании. Когда подозрения были сняты, его вернули в видеоряд.
«Я реализовал мечту и стал частью любимого сериала. Теперь я могу показать Жоао всем вам!» – написал Неймар.
- «Бумажный дом» – самый популярный неагнглоязычный сериал на платформе Netflix.
- Неймар до закрытия трансферного окна может оказаться в «Барселоне» или «Реале».
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