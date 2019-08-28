Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар снялся в третьем сезоне испанского телесериала «Бумажный дом».

По информации AS, 27-летний Ней поучаствовал в съемках еще в ноябре 2018 года, но сцены с ним не вошли в итоговый вариант сезона, показанный 19 июля. Их вырезали, так как футболист обвинялся в изнасиловании. Когда подозрения были сняты, его вернули в видеоряд.

«Я реализовал мечту и стал частью любимого сериала. Теперь я могу показать Жоао всем вам!» – написал Неймар.

«Бумажный дом» – самый популярный неагнглоязычный сериал на платформе Netflix.

Неймар до закрытия трансферного окна может оказаться в «Барселоне» или «Реале».

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