Головин рассказал о будущем в «Монако»
Главное – не вылететь из Лиги 1.
Александр Головин дал интервью, в котором рассказал, где проведет ближайший футбольный год.
Футболист заверил «Спорт-Экспресс», что не покинет «Монако»: «Хочу остаться здесь еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды».
- Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Саша положил 3 мяча и оформил 3 ассиста.
- В начале сезона «Монако» дважды уступил и один раз сыграл вничью. Сейчас монегаски расположились на 19-м месте.
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