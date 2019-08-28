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Головин рассказал о будущем в «Монако»

Головин рассказал о будущем в «Монако»
Eurosport

41 мин. назад

Главное – не вылететь из Лиги 1.

Александр Головин дал интервью, в котором рассказал, где проведет ближайший футбольный год.

Футболист заверил «Спорт-Экспресс», что не покинет «Монако»: «Хочу остаться здесь еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды».

  • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
  • В сезоне-2018/19 Саша положил 3 мяча и оформил 3 ассиста.
  • В начале сезона «Монако» дважды уступил и один раз сыграл вничью. Сейчас монегаски расположились на 19-м месте.
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