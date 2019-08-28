Самый быстрый человек в истории, восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт стал главным героем презентации новой формы «Марселя», посвященной 120-летию французского клуба.

На фото легендарный спринтер держит майку с номером 9,58 – мировой рекорд ямайского спортсмена в беге на 100 метров.

Мировой рекорд на стометровке Болт установил 10 лет назад, на чемпионате мира 2009 года в Берлине.

На том же мировом первенстве он поставил рекорд в беге на 200 метров – 19,19.

«Марсель» – девятикратный чемпион Франции. Больше только у «Сент-Этьена» (10).

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