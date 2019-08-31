«Барселона», скорее всего, не сможет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара до закрытия летнего трансферного окна.

Журналист Esports RAC1 Херард Ромеро сообщил, что эту информацию подтвердили сразу несколько источников – трансфер не состоится из-за высоких финансовых требований французского клуба.

«Неймар уже сообщил игрокам «Барселоны», что сделка не состоится. Бразилец очень разочарован, так как приложил максимум усилий, чтобы убедить руководство «ПСЖ» отпустить его в «Барселону», – написал Ромеро.

«ПСЖ» выкупил Неймара у «Барсы» в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что хотел бы оставить бразильца в команде.

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