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Журналист Esports RAC1: «Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его переход не состоится»
Неужели конец саги?
«Барселона», скорее всего, не сможет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара до закрытия летнего трансферного окна.
Журналист Esports RAC1 Херард Ромеро сообщил, что эту информацию подтвердили сразу несколько источников – трансфер не состоится из-за высоких финансовых требований французского клуба.
«Неймар уже сообщил игрокам «Барселоны», что сделка не состоится. Бразилец очень разочарован, так как приложил максимум усилий, чтобы убедить руководство «ПСЖ» отпустить его в «Барселону», – написал Ромеро.
- «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барсы» в 2017 году за 222 млн евро.
- Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что хотел бы оставить бразильца в команде.
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