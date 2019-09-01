Неймар объявил родным, что остается в «ПСЖ»

Бразильский напдающий «ПСЖ» Неймар смирился с тем, что не перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.

31 августа он сообщил родным, что доиграет сезон в Париже из-за невозможности вернуться в каталонский клуб. Сам Ней был готов доплатить из своего кармана 20 млн евро, чтобы трансфер состоялся, сообщает L'Equipe.

Бразилец пропустил три матча чемпионата Франции-2019/20. 17 августа он вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ».

Ранее Неймар объявил, что хочет покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. На него претендовали «Барселона», которую Ней покинул в 2017-м, и «Реал».

Журналист Esports RAC1: «Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его переход не состоится»

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