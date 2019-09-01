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«Он остается». L’Équipe затроллил Неймара дерзкой передовицей

«Он остается». L’Équipe затроллил Неймара дерзкой передовицей
Eurosport

20 мин. назад

Нею станет еще больнее.

Одна из ведущих газет Франции L’Équipe первоклассно потроллила бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

Издание вышло с передовицей «Он остается». Это ставшая классической цитата твита защитника «Барселоны» Жерара Пике, который два года назад уговаривал Нея остаться в Каталонии и публично объявил о победе. Через несколько дней бразилец переехал в Париж.

  • Бразилец пропустил три матча чемпионата Франции-2019/20. 17 августа он вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ».
  • Ранее Неймар объявил, что хочет покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. На него претендовали «Барселона», которую Ней покинул в 2017-м, и «Реал».
  • В 2017 году его трансфер обошелся парижанам в 222 млн евро.

Неймар объявил родным, что остается в «ПСЖ»

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