Eurosport
«Он остается». L’Équipe затроллил Неймара дерзкой передовицей
Нею станет еще больнее.
Одна из ведущих газет Франции L’Équipe первоклассно потроллила бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
Издание вышло с передовицей «Он остается». Это ставшая классической цитата твита защитника «Барселоны» Жерара Пике, который два года назад уговаривал Нея остаться в Каталонии и публично объявил о победе. Через несколько дней бразилец переехал в Париж.
- Бразилец пропустил три матча чемпионата Франции-2019/20. 17 августа он вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ».
- Ранее Неймар объявил, что хочет покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. На него претендовали «Барселона», которую Ней покинул в 2017-м, и «Реал».
- В 2017 году его трансфер обошелся парижанам в 222 млн евро.
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