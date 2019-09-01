Одна из ведущих газет Франции L’Équipe первоклассно потроллила бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

Издание вышло с передовицей «Он остается». Это ставшая классической цитата твита защитника «Барселоны» Жерара Пике, который два года назад уговаривал Нея остаться в Каталонии и публично объявил о победе. Через несколько дней бразилец переехал в Париж.

Бразилец пропустил три матча чемпионата Франции-2019/20. 17 августа он вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ».

Ранее Неймар объявил, что хочет покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. На него претендовали «Барселона», которую Ней покинул в 2017-м, и «Реал».

В 2017 году его трансфер обошелся парижанам в 222 млн евро.

Неймар объявил родным, что остается в «ПСЖ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android