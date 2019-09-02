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Навас сбежал из «Реала» в «ПСЖ», Ареола – в аренду в «Мадрид»
Обмен топ-вратарями от топ-клубов.
Вратарь «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас перешел в «ПСЖ».
32-летний футболист подписал с парижанами контракт до 2023 года. По данным французских медиа, трансфер Наваса обошелся «ПСЖ» в 13 млн евро.
В рамках сделки по Навасу в Мадрид уехал Альфонс Ареола. Контракт вратаря сборной Франции с «Парижем» действует до 2023 года, в арендном соглашении с «Реалом» у Ареола нет пункта о выкупе.
- За 5 лет в «Реале» Навас по разу выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды – ЛЧ и Суперкубок УЕФА.
- Костариканец был основным вратарем «бланкос» на протяжении четырех лет, но в прошлом сезоне сел на лавку после перехода в клуб Тибо Куртуа.
- Также «ПСЖ» купил голкипера «Севильи» Серхио Рико.
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