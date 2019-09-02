Вратарь «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас перешел в «ПСЖ».

32-летний футболист подписал с парижанами контракт до 2023 года. По данным французских медиа, трансфер Наваса обошелся «ПСЖ» в 13 млн евро.

В рамках сделки по Навасу в Мадрид уехал Альфонс Ареола. Контракт вратаря сборной Франции с «Парижем» действует до 2023 года, в арендном соглашении с «Реалом» у Ареола нет пункта о выкупе.