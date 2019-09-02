Головин тонет вместе с «Монако». Чему учит крах Саши в Европе

«Сейчас не перешел бы даже в «Барсу» или «Реал», – гордо говорил Александр Головин месяц назад, когда сезон еще не стартовал. С тех пор «Монако» набрал два очка в четырех турах Лиги 1 (оба – с такими же андерами) и прислонился к подвалу таблицы – ниже монегасков только совсем убогий «Дижон». Правда, даже он пропустил меньше, чем парни из княжества – у них феерически жалкая оборона.

Скажу честно: я смотрю почти все матчи «Монако» и грущу. После каждой безобразной игры я жду, что Саша наконец психанет, поймет, что пора бежать, и потребует его продать. Этого не происходит. Головин упорно делает вид, что ситуация вот-вот наладится.

Не наладится.

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Монегаски – классическая команда, которая разок взорвала, а теперь даже в самые жуткие моменты утешает себя недавним полуфиналом ЛЧ и золотом Лиги 1. Если абстрагироваться от сезона-2016/17, сегодняшний «Монако» – сборище посредственных, сытых или сырых парней, которые абсолютно заслуженно сражаются за выживание. С тренером там тоже все ясно: Жардим стремительно заработал репутацию («Как круто раскрывает молодых!»), а теперь талантливо разрушает мифы о себе.

«Монако» ни за что не боролся и в прошлом сезоне, а в этом с ачивками еще хуже – битва за выживание стартовала уже в августе. Пока что трип Головина в княжество глобально ничем не отличается от великого переезда Пименова в «Мец». Правда, Руслан считался вторичным форвардом уровня второй российской восьмерки, а Саша – надежда российского футбола.

Сейчас этой надежды уже меньше: есть ощущение, что Головин с его риторикой про «Реал» и «Барсу» не слишком хочет конкурировать в Европе. Он изначально ехал играть, а не доказывать – поэтому из грандов («Челси», «Юве») и откровенного середняка («Монако») выбрал тот вариант, где место в составе фактически гарантировано.

Чему учат все ужасы, которые сейчас происходят с Головиным? Тому, что рваться в Европу нужно не ради мифического выхода из зоны комфорта, а ради клуба, в джерси которого ты в детстве рубился во дворе. Или ради клуба, за который ты проходил режим карьеры в FIFA. Или хотя бы ради лиги, в которой играет твоя любимая зарубежная команда, чтобы тестировать себя на фоне звезд.

Александр ГоловинGetty Images

В худшем случае тебя отдадут в аренду, в лучшем – ты прорвешься и заиграешь примерно как Зинченко. При этом ты навсегда будешь ассоциироваться именно с топ-клубом – даже в бездарного Фримпонга долго верили исключительно потому, что он вырос в «Арсенале». С чем сейчас ассоциируется Головин? Разве что с титулом «Худший трансфер-2018/19», который ему вручил Goal.com. Потому что «Монако» – серая ферма, которая стреляет раз в 10-15 лет и мучается все остальное время. Странно было не учитывать этот фактор во время трансфера, но Александра явно больше волновало обеспеченное место в старте, а не история клуба.

Уже очевидно, что Саша потратит два сезона фактически впустую, но ему всего 23 – шансов перейти в амбициозный клуб объективно полно. Главное – помнить: играя с лузерами, сам становишься лузером. Зато когда каждый день тренируешься с теми, кто тебя круче, неминуемо становишься сильнее и крепче. Это и есть настоящий выход из зоны комфорта.

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