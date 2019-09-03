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Икарди стал игроком «ПСЖ»
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Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди стал игроком «Пари Сен-Жермен».
26-летний форвард продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года и одновременно ушел в годичную аренду в «ПСЖ». В новом клубе Икарди будет выступать под 18-м номером.
У парижан есть право выкупа в размере 70 миллионов евро, которым они смогут воспользоваться летом 2020 года. Инсайдер Джанлука ди Марцио заявил, что во Франции страйкер будет получать 7 миллионов евро в год без учета бонусов.
- Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В 188 матчах за «нерадзурри» Мауро забил 111 мячей.
- По ходу сезона-2018/19 «Интер» вывел Икарди из состава и лишил аргентинца капитанской повязки.
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