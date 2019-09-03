В «Пари Сен-Жермен» довольны тем фактом, что нападающий Неймар остался в клубе и не завершил свой трансфер в «Барселону».

Издание RMC Sport связалось с одним из руководителей парижского клуба, который заявил следующее: «Закрытие трансферного окна стало облегчением. Нам было важно оставить Неймара в «ПСЖ» – в первую очередь затем, чтобы не усиливать «Барселону». Лучше играть, имея в составе немного грустного Неймара, чем защищаться против Неймара в его лучшей форме».

Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года, парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро. Нынешним летом Ней активно добивался возвращения на «Камп Ноу», но по итогам трансферного окна остался во Франции.

В сезоне-2019/20 главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сможет рассчитывать на четырех топовых нападающих – Неймара, Килиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и присоединившегося к ним Мауро Икарди.

В четырех стартовых турах чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 9 очков. Неймар не принимал участия ни в одном из матчей.

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