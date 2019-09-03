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Бен Арфа: «Ни одно предложение не взволновало меня. Это как с женщиной, которая не возбуждает»
Какое интересное сравнение.
Французский полузащитник Хатем Бен Арфа ответил на вопрос подписчика в инстаграме, почему футболист не перешел ни в один клуб в летнее трансферное окно и остался свободным агентом.
«Ни один из предложенных вызовов не взволновал меня. Это как с женщиной: если она тебя не возбуждает, отпусти ее», – написал Хатем в инстаграме.
- Сезон-2018/19 32-летний футболист провел в «Ренне». В 41 официальном матче он забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.
- В сезоне-2017/18 Бен Арфа числился в составе «ПСЖ», но не провел в составе парижан ни одной игры.
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