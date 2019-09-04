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Ради «Барсы» Неймар был готов доплатить 20 млн евро из своего кармана. Подробности главной саги лета
По этому сюжету можно снимать лихо закрученный триллер.
Известный журналист Гийом Балаге раскрыл подробности трансферной саги форварда «ПСЖ» Неймара, который мечтал вернуться в «Барселону».
После поражения в ЛЧ от «Ливерпуля» президент «Барсы» Жозеп Бартомеу заявил нескольким игрокам каталонцев, включая Лионеля Месси и Жерара Пике, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуть Неймара. Он также сказал, что уверен в желании футболиста вернуться в «Барсу». Лео Месси отметил, что Ней может стать центральной фигурой «сине-гранатовых» через пару лет, когда сам Лео постареет.
Но, несмотря на интерес, «Барса» долго не делала официального предложения, поэтому Неймар согласился за несколько дней до старта Лиги 1 вернуться к тренировкам за парижан, при этом отказавшись публично заявить о нежелании уходить из «ПСЖ».
Единственное официальное предложение «Барселона» сделала 27 августа – 115 млн евро + 15 млн в виде бонусов и три игрока на выбор. «ПСЖ» выбрал Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле. Но, если первые двое нехотя согласились быть частью обмена, то вот французский форвард наотрез отказался переходить в парижский суперклуб.
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Позже парижане потребовали увеличить сумму сделки со 130 млн евро (включая бонусы) до 150. Неймар согласился доплатить 20 млн евро из собственного кармана траншами по 5 млн евро. Но во французском клубе заявили, что это противоречит правилам федерации футбола Франции. Что показало низкую заинтересованность «ПСЖ» в трансфере.
Не все от себя зависящее сделали и в «Барсе». Президент клуба несколько раз летал на переговоры с президентом «Аякса» по поводу трансферу Фрэнки де Йонга, но ни разу не встретился с президентом «ПСЖ» или агентом Нея.
В следующем году по истечении трех лет в «ПСЖ» Неймар сможет самостоятельно выкупить контракт, если обратится в палату по разрешению споров, написал Балаге в колонке на BBC.
- Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
- Парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.
«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»