Известный журналист Гийом Балаге раскрыл подробности трансферной саги форварда «ПСЖ» Неймара, который мечтал вернуться в «Барселону».

После поражения в ЛЧ от «Ливерпуля» президент «Барсы» Жозеп Бартомеу заявил нескольким игрокам каталонцев, включая Лионеля Месси и Жерара Пике, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуть Неймара. Он также сказал, что уверен в желании футболиста вернуться в «Барсу». Лео Месси отметил, что Ней может стать центральной фигурой «сине-гранатовых» через пару лет, когда сам Лео постареет.

Но, несмотря на интерес, «Барса» долго не делала официального предложения, поэтому Неймар согласился за несколько дней до старта Лиги 1 вернуться к тренировкам за парижан, при этом отказавшись публично заявить о нежелании уходить из «ПСЖ».

Единственное официальное предложение «Барселона» сделала 27 августа – 115 млн евро + 15 млн в виде бонусов и три игрока на выбор. «ПСЖ» выбрал Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле. Но, если первые двое нехотя согласились быть частью обмена, то вот французский форвард наотрез отказался переходить в парижский суперклуб.

НеймарGetty Images

Позже парижане потребовали увеличить сумму сделки со 130 млн евро (включая бонусы) до 150. Неймар согласился доплатить 20 млн евро из собственного кармана траншами по 5 млн евро. Но во французском клубе заявили, что это противоречит правилам федерации футбола Франции. Что показало низкую заинтересованность «ПСЖ» в трансфере.

Не все от себя зависящее сделали и в «Барсе». Президент клуба несколько раз летал на переговоры с президентом «Аякса» по поводу трансферу Фрэнки де Йонга, но ни разу не встретился с президентом «ПСЖ» или агентом Нея.

В следующем году по истечении трех лет в «ПСЖ» Неймар сможет самостоятельно выкупить контракт, если обратится в палату по разрешению споров, написал Балаге в колонке на BBC.

Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.

Парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.

«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»

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