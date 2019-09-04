Форвард «ПСЖ» Неймар до последнего надеялся на возвращение в «Барселону» уже в летнее трансферное окно.

31 августа представители «Барсы» связались с Неем по телефону и сообщили, что «ПСЖ» отклонил последнее предложение каталонцев. Футболист был настолько обескуражен известием, что расплакался прямо во время разговора, сообщает El Chiringuito.

Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.

Парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.

Ради «Барсы» Неймар был готов доплатить 20 млн евро из своего кармана. Подробности главной саги лета

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