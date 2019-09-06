Ванда Нара, жена и агент аргентинского форварда Мауро Икарди, рассказала о переходе футболиста из «Интера» в «ПСЖ».

«Если я жду до последнего, значит, у меня еще есть козырь в рукаве. Никто не знал, даже дети. Мауро собрал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, так что мы будем жить между Миланом и Парижем. У нас было три варианта, «ПСЖ» – худший для меня, так как мне и детям придется вернуться в Милан. Но для него этот вариант был лучшим.

Мне предлагали представлять других игроков, но я не стала, потому что сильно забочусь об интересах Мауро. Я делаю это из любви к нему», – приводит слова Ванды Football Italia, ссылаясь на эфир аргентинского шоу Morfi Telefe.

Икарди будет выступать в «ПСЖ» на правах аренды, его контракт с «Интером» действует до 2022 года.

В новом клубе аргентинец взял 18-й номер.

Икарди стал игроком «ПСЖ»

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