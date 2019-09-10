«ПСЖ» планирует продать бразильского нападающего Неймара в зимнее трансферное окно.

Ссылаясь на Tuttosport, Sport.es сообщает, что такое желание изъявил спортивный директор клуба Леонардо. Ему надоели слухи о Неймаре и давление на «ПСЖ», которое оказывает 27-летний форвард и его окружение.

Источник называет среди главных претендентов на приобретение бразильца «Барселону» и «Реал».

Слухи утверждали, что купить Неймара планирует «Ювентус».

Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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