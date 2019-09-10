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Tuttosport: «ПСЖ» продаст Неймара в зимнее трасферное окно

Tuttosport: «ПСЖ» продаст Неймара в зимнее трасферное окно
Eurosport

45 мин. назад

А есть вообще кто-то, кому не надоели слухи про Нея?

«ПСЖ» планирует продать бразильского нападающего Неймара в зимнее трансферное окно.

Ссылаясь на Tuttosport, Sport.es сообщает, что такое желание изъявил спортивный директор клуба Леонардо. Ему надоели слухи о Неймаре и давление на «ПСЖ», которое оказывает 27-летний форвард и его окружение.

Источник называет среди главных претендентов на приобретение бразильца «Барселону» и «Реал».

  • Слухи утверждали, что купить Неймара планирует «Ювентус».
  • Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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