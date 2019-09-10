Getty Images
Tuttosport: «ПСЖ» продаст Неймара в зимнее трасферное окно
А есть вообще кто-то, кому не надоели слухи про Нея?
«ПСЖ» планирует продать бразильского нападающего Неймара в зимнее трансферное окно.
Ссылаясь на Tuttosport, Sport.es сообщает, что такое желание изъявил спортивный директор клуба Леонардо. Ему надоели слухи о Неймаре и давление на «ПСЖ», которое оказывает 27-летний форвард и его окружение.
Источник называет среди главных претендентов на приобретение бразильца «Барселону» и «Реал».
- Слухи утверждали, что купить Неймара планирует «Ювентус».
- Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
El Chiringuito: Неймар расплакался, когда узнал, что «ПСЖ» отклонил последнее предложение «Барсы»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте