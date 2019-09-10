Полиция завела дело на Наджилу Триндаде Мендес де Соузу. Она обвиняла форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.

Девушку обвиняют в мошенничестве, клевете и вымогательстве. А ее экс-бойфренда Эстивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете, сообщает AS.

Триндади утверждала, что изнасилование произошло 15 мая в Париже.

Неймар изначально отрицал обвинения, говоря, что секс был по обоюдному согласию, а модель шантажирует его с целью вымогательства денег.

UOL Esporte: с Неймара сняты все обвинения по делу об изнасиловании

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