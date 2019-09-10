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На обвинившую Неймара в изнасиловании модель завели дело о клевете и мошенничестве
Возмездие неотвратимо.
Полиция завела дело на Наджилу Триндаде Мендес де Соузу. Она обвиняла форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.
Девушку обвиняют в мошенничестве, клевете и вымогательстве. А ее экс-бойфренда Эстивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете, сообщает AS.
- Триндади утверждала, что изнасилование произошло 15 мая в Париже.
- Неймар изначально отрицал обвинения, говоря, что секс был по обоюдному согласию, а модель шантажирует его с целью вымогательства денег.
UOL Esporte: с Неймара сняты все обвинения по делу об изнасиловании
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