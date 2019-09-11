Совершивший каминг-аут экс-форвард сборной Франции Оливье Руйе раскритиковал президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Гре, который заявил, что поддерживает остановку матчей в случае проявлений расизма, но считает, что гомофобные выкрики нужно игнорировать.

«Он ничего не понял. Разочарован, что он сказал это. Я очень разозлен. Президент Федерации футбола Франции позволяет себе говорить такие глупые слова. Когда я слышу, что матчи останавливают из-за гомофобных выкриков, то понимаю, что таким образом мы можем избавиться от этой проблемы. Однако различать гомофобные и расистские выкрики – это позорно, возмутительно и ужасно!

В любом случае, он всегда отрицал эту проблему. Никто никогда не говорил, что в футболе есть гомофобия. Ле Гре не понимает, в чем проблема, и это ужасно. Есть отдельная категория фанатов, которые гомофобны», – приводит слова Руйе France Football.

Руйе сделал каминг-аут после завершения карьеры – в 2008 году.

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