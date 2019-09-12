Группа ультрас Collectif Ultra Paris, которая поддерживает «ПСЖ», провела встречу с руководством парижского клуба.

Как сообщает RMC Sport, на встрече обсуждалось предстоящее возвращение в состав команды бразильца Неймара. Участники Collectif Ultra Paris пояснили, что во время матча против «Страсбура», в котором должен сыграть бразилец, они намерены выразить недовольство игроком. Фанаты пообещали вывесить на стадионе несколько баннеров против Неймара.

Руководство «ПСЖ» попросило ультрас вести себя сдержаннее и предупредило, что не допустит появления баннеров. По данным источника, это разозлило болельщиков – вполне вероятно, что они бойкотируют матч со «Страсбуром» и игру против «Реала» в рамках Лиги чемпионов.

Летом нынешнего года Неймар пытался покинуть Париж и вернуться в «Барселону». Из-за этого бразилец пропустил стартовые матчи Лиги 1.

Фанаты «ПСЖ» остались недовольны желанием Нея уйти. Во время игры стартового тура против «Нима» ультрас спели: «Неймар – сын шлюхи».

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