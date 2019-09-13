После провала переговоров с «Пари Сен-Жермен» по Неймару руководство «Барселоны» пересмотрело трансферные приоритеты.

Следующим летом каталонцы снова попытаются ухватить лидера «ПСЖ», но теперь речь идет о Килиане Мбаппе. Хотя стоимость француза может оказаться еще выше (за Неймара «ПСЖ» требовал 300 млн евро), на «Камп Ноу» считают покупку Мбаппе более выгодной в долгосрочной перспективе.

Вдобавок в руководстве «Барсы» отмечают, что Килиан куда меньше подвержен травмам и не оказывает отрицательного эффекта на раздевалку, утверждает AS.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро, Мбаппе обошелся парижанам в 180 млн.

Ней в сезоне-2019/20 еще не играл, у Килина 2 гола и 1 ассист в 4 матчах.

Возможно, «Барселона» не так уж сильно и хотела Неймара этим летом.

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