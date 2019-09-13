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AS: «Барселона» сделает трансферной целью №1 Мбаппе, а не Неймара
Каталонцы обратили внимание на то, что Килиан моложе, здоровее и не такой скандальный.
После провала переговоров с «Пари Сен-Жермен» по Неймару руководство «Барселоны» пересмотрело трансферные приоритеты.
Следующим летом каталонцы снова попытаются ухватить лидера «ПСЖ», но теперь речь идет о Килиане Мбаппе. Хотя стоимость француза может оказаться еще выше (за Неймара «ПСЖ» требовал 300 млн евро), на «Камп Ноу» считают покупку Мбаппе более выгодной в долгосрочной перспективе.
Вдобавок в руководстве «Барсы» отмечают, что Килиан куда меньше подвержен травмам и не оказывает отрицательного эффекта на раздевалку, утверждает AS.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро, Мбаппе обошелся парижанам в 180 млн.
- Ней в сезоне-2019/20 еще не играл, у Килина 2 гола и 1 ассист в 4 матчах.
- Возможно, «Барселона» не так уж сильно и хотела Неймара этим летом.
Мбаппе и Неймар изменили рынок. Клубы обходят правила УЕФА с помощью обменов, аренд и хитрых выплат
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