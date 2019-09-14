Объединение фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris опубликовало заявление по форварду Неймару.

«В футбольном смысле Неймар является одним из величайших игроков своего поколения, но это далеко не самое важное для нас сегодня. Мы упрекаем его в том, что он несколько раз неуважительно отнесся к нашему клубу. Он пытался всеми способами перебраться в «Барселону», в стан одного из наших основных европейских соперников, оставив окружение говорить за него... За исключением тех случаев, когда речь идет об обсуждении его лучших воспоминаний!

В то время, как игрок не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях, он скоро вернется на поле нашего «Парк де Пренс». Более чем скептически относимся к тому, что Неймар проведет еще один сезон в нашей футболке.

Вираж «ПСЖ», в котором собраны самые лояльные поклонники клуба, обязан показать, что действия Неймара не могут остаться без последствий. Поэтому мы приглашаем всех парижских фанатов, которые в тот или иной момент почувствовали себя обиженными, показать Неймару, что он больше не имеет права совершать ошибки, и что его путь искупления будет долгим... очень долгим», – цитирует заявление фанатов Goal.

Ранее сообщалось, что ультрас «ПСЖ» готовятся к бойкоту матча со «Страсбуром» из-за запрета на баннеры против Неймара.

Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Неймар очень хотел летом вернуться в «Барселону» и был готов доплатить 20 млн евро из своих средств.

«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»

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