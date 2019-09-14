«Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура чемпионата Франции выиграл у «Страсбура» – 1:0.

Матч стал первым для Неймара в сезоне-2019/20, бразильца ждал не самый теплый прием. Например, во время представления стартовых составов ультрас парижан разразились диким свистом, когда диктор объявил фамилию бразильца.

А еще фанаты пропели уже ставшую традиционной кричалку «Неймар – сын шлюхи».

Наконец, на трибунах «Парк де Пренс» появился баннер против Неймара (хотя их вроде как запрещали). «20 миллионов – и возвращайся к Месси. В Париже не место шлюхам», – говорилось на растяжке.

Но в итоге именно Неймар забил единственный мяч на 92-й минуте – бразилец отметил возвращение на поле целительной бисиклетой.

Неймар пропустил стартовые игры Лиги 1 и все лето выпрашивал трансфер в «Барселону».

Бразилец проводит на «Парк де Пренс» третий сезон. В прошлом году Ней забил 15 мячей в 17 матчах чемпионата Франции.

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