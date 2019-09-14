Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на тот факт, что фанаты парижан подвергли его жесточайшей обструкции во время матча пятого тура Лиги 1 против «Страсбура».

«Все знают, что я хотел уйти. Я говорил и повторял это. Не хочу вдаваться в детали. Сейчас я игрок «ПСЖ» и собираюсь отдавать себя на поле без остатка.

У меня нет никакого особого месседжа для болельщиков «ПСЖ». Меня освистывают на протяжении всей карьеры.

Теперь я буду играть каждый матч, как будто он проходит на выезде», – заявил Неймар по окончании встречи.

Во время игры со «Страсбуром» ультрас «ПСЖ» спели кричалку «Неймар – сын шлюхи» и вывесили баннер, где пожелали бразильцу поскорее вернуться в «Барселону».

Ней ответил болельщикам победным голом бисиклетой.

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