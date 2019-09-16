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«Монако» забил 3, но пропустил 4. Все голы сочнейшего рубилова с «Марселем»

«Монако» забил 3, но пропустил 4. Все голы сочнейшего рубилова с «Марселем»
Eurosport

18 мин. назад

Монегаски опять без победы.

«Монако» Александра Головина упустил победу над «Марселем», ведя 2:0 по ходу матча. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Марселя».

На 17-й минуте Виссам Бен Йеддер реализовал пенальти, назначенный за снос Слимани в штрафной.

На 26-й Слимани и Бен Йеддер сообразили на двоих еще один гол – перепасовываясь, они дошли до штрафной, и Бен Йеддер завершил атаку, оформив дубль.

Уже через десять минут «Марсель» начал отыгрываться: прострел вдоль ворот замкнул Дарио Бенедетто.

На исходе первого тайма был забит самый эпичный гол уикенда: после серии неудачных забросов и удара в перекладину Валер Жермен головой буквально впихал мяч в сетку вместе с вратарем.

Автором переломного гола стал оформивший дубль Бенедетто.

Димитри Пайет образцово вкатил четвертый.

А гол Кейта Бальде на 76-й минуте уже не спас «Монако» от поражения.

Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

  • «Монако» идет на предпоследнем 19-м месте чемпионата Франции, не победив ни разу в пяти турах.
  • В Лиге 1 снова лидирует «ПСЖ».

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