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У форварда «Ниццы» Дольберга украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки
Артем Дзюба в это время был в Санкт-Петербурге.
Форвард «Ниццы» Каспер Дольберг стал жертвой грабителей.
У 21-летнего датчанина украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки клуба. Преступление произошло в начале недели, сообщает Nice-Matin.
- Дольберг перешел в «Ниццу» из «Аякса» в конце лета 2019 года.
- За трансфер игрока национальной команды Дании французский клуб выложил 20 млн евро.
- На счету Дольберга 13 игр за сборную и 3 гола.
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