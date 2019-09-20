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У форварда «Ниццы» Дольберга украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки

У форварда «Ниццы» Дольберга украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки
Eurosport

6 мин. назад

Артем Дзюба в это время был в Санкт-Петербурге.

Форвард «Ниццы» Каспер Дольберг стал жертвой грабителей.

У 21-летнего датчанина украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки клуба. Преступление произошло в начале недели, сообщает Nice-Matin.

  • Дольберг перешел в «Ниццу» из «Аякса» в конце лета 2019 года.
  • За трансфер игрока национальной команды Дании французский клуб выложил 20 млн евро.
  • На счету Дольберга 13 игр за сборную и 3 гола.

Дома топ-футболистов грабят. Похоже, игроки не ставят сигнализацию в дорогих особняках

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