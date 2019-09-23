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Неймар второй тур подряд исполнил красоту и добыл для «ПСЖ» победу на последних минутах
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Неймар снова спас для «Парижа» первую строчку: без его голов команда недосчиталась бы четырех очков.
Неделю назад Ней весь матч против «Страсбура» выслушивал оскорбительные кричалки с трибун домашнего стадиона, а на последней минуте исполнил шикарную бисиклету и оформил победный мяч.
22 сентября повторилось нечто подобное. Выезд к «Лиону» должен был завершиться безголевой ничьей, но на 87-й минуте бразилец принял пас от Ди Марии в центре штрафной, одним движением убрал троих соперников и покатил мяч в дальний угол ворот.
- «ПСЖ» вернулся на чистое первое место, у команды 15 очков.
- Ближейший преследователь – «Анже», у них на три балла меньше.
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