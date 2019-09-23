Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за нежелания Лионеля Месси.

«Я играл с Месси и знаю его с тех пор, как много лет назад занимался в академии «Барселоны». Знаю его и не думаю, что эти слухи правдивы. Но не в моих силах заставить людей перестать об этом говорить. Я очень ценю его как человека и сомневаюсь в том, что меня не вызывают в сборную из-за него», – цитирует 26-летнего Икарди Canal Plus.

Форвард также рассказал, почему перешел из «Интера» в «ПСЖ». «Я мечтал сыграть с «Интером» в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы достигли этого, но ничего не выиграли. Я решил, что мне пора уходить в клуб-победитель, который может выигрывать трофеи. Пришло время побеждать, а в «ПСЖ» много игроков-чемпионов. Это именно то, чего я хотел», – заявил Икарди.

Икарди увел жену у друга Месси Макси Лопеса.

Мауро переехал в Париж на правах аренды в последний день трансферного окна.

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