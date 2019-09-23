Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье прокомментировал победу над «Лионом» в матче шестого тура чемпионата Франции.

«Мы не пропустили, соперник был очень опасен, но мы здорово подсказывали друг другу и передавали игроков. И наши трансферы – мастерские. Гуйе и Эррера – настоящие бойцы. Они не суперзвезды, а люди, которые всегда знают, что нужно делать на поле.

Маркетинг очень важен, но я бы предпочел играть с 10 людьми с деревянной ногой, чем с 10 суперзвездами. Потому что они полностью отдаются в матче.

Могу только поблагодарить Неймара за гол. Он прекрасен, вижу это на тренировках каждый день. Ней из тех футболистов, которые берут мяч, и ты можешь отдыхать и любоваться его игрой. В матче [с «Лионом»] произошло то же самое», – цитирует Мёнье CulturePSG.

«Париж» победил «Лион» – 1:0. Единственный мяч забил Неймар на 87-й минуте.

После шести туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 15 очками и на три балла опережает «Анже» и «Ниццу».

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