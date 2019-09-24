Eurosport
Головин сумасшедшей пушечкой с левой забил первый мяч в новом сезоне
Сашка может!
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин забил дебютный мяч в новом сезоне французского чемпионата.
На 29-й минуте монегаски разыграли угловой, в результате которого Фабрегас отпасовал мяч на Головина. Тот с правого франга ворвался в штрафную, убрал под левую ногу и прошил вратаря «Ниццы» Вальтера Бенитеса ударом под перекладину.
- Для Головина этот гол стал первым результативным действием в сезоне-2019/20.
- «Монако» перед 7-м туром занимал предпоследнее место в чемпионате, набрав в шести матчах лишь три очка.
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