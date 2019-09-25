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L'Équipe признала Головина лучшим игроком матча с «Ниццей» и поместила его на обложку
Александр наконец-то нащупал свою игру.
Французское издание L'Équipe признало российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком матча седьмого тура Лиги 1 между «Монако» и «Ниццей» (3:1).
В прошедшей игре Головин поучаствовал во всех трех голах своей команды, оформив два гола и один ассист, и принес «Монако» первую победу в сезоне. L'Équipe оценила перфоманс российского полузащитника оценкой 9.
Кроме того, Головин был помещен на обложку свежего номера L'Équipe.
- «Монако» Головина занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
- Видео голов и ассиста Саши можно посмотреть здесь.
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