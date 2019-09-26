Нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Каталонию, чтобы присутствовать на судебном процессе против «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец намерен взыскать с «блауграны» бонус в размере 18 млн евро и проценты за просрочку платежа. Дополнительные выплаты в размере 40 млн полагались Неймару в 2016 году, когда он продлил контракт с «Барселоной». Однако на счет бразильца поступили всего лишь 22 млн; теперь он требует у «Барсы» еще 18.

«Сине-гранатовые» направили в суд ответный иск. В Каталонии утверждают, что подписной бонус полагался Неймару за отработку всего контракта, рассчитанного до июня 2022 года. Учитывая это обстоятельство, «Барса» требует возврата пропорциональной части первого платежа.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.

Минувшим летом бразилец выражал желание вернуться на «Камп Ноу», но «ПСЖ» отверг официальное предложение «Барсы» о трансфере.

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